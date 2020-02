Voorbijganger vindt 10.000 kilo gedumpte asbest in Waspik

Afgelopen vrijdagavond heeft de politie, dankzij een alerte voorbijganger, in Waspik 10.000 kilo gedumpt asbest gevonden aan de Polanenweg. 'Het afval is opgehaald en verwerkt in opdracht van de gemeente', zo laat de politie woensdag weten.