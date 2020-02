Drents Museum ontvangt schenking

Naast de bijzondere schenking van 750.000 euro, ontvangt het Drents Museum ook nog een bedrag van 465.275 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit een vaste bijdrage van 300.000 euro en een bedrag van 165.275 euro dat het afgelopen jaar door liefhebbers van het museum bij elkaar is gespeeld. Met de helft van ieder door hen gekocht lot kozen zij er specifiek voor het Drents Museum te steunen.

Nieuwe collectie-presentatie

Het Drents Museum trekt veel bezoekers met zijn jaarlijkse blockbuster-tentoonstellingen van internationale allure. Om meer aandacht te schenken aan de rijke historie van Drenthe, ontwikkelt het museum een nieuwe vaste opstelling waarin die geschiedenis opnieuw tot leven komt. Hierbij gaat het Drents Museum een verbinding aan met partnermusea en landschappen in de omgeving: bij elke presentatie wordt de bezoeker gestimuleerd verdieping te zoeken bij musea, culturele instellingen en natuurgebieden in de provincie. De nieuwe presentatie zal medio 2022 gereed zijn.

Wereldgeschiedenis van Drenthe vertellen

Harry Tupan, algemeen directeur van het Drents Museum, is zeer verguld met het toegekende bedrag: 'Met deze geweldige financiële bijdrage kunnen we onze tentoonstellingen, aankopen en toekomstige plannen voortzetten. Het stelt ons in staat onze vaste presentatie te vernieuwen en de eigen collectie vanuit internationaal perspectief te presenteren. In de nieuwe opstelling willen we met de topstukken uit onze collectie, in een spectaculaire vormgeving, de wereldgeschiedenis van Drenthe vertellen. Met het Drents Museum als portal naar andere museale, culturele en landschappelijke hotspots in Drenthe'.