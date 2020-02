2,5 miljoen euro extra voor eerste 1000 dagen kind

De bedoeling is dat met het geld overal in het land lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen worden opgericht. Deze coalities bestaan bij voorkeur uit gemeenten, zorgverzekeraars, JGZ, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, medewerkers uit de kraamzorg en gynaecologen. Zij maken met elkaar afspraken over het inzetten van effectieve maatregelen rondom de zwangerschap.



De verschillen in gezondheid van baby’s bij de geboorte tussen gemeenten en wijken zijn soms erg groot. Stress tijdens de zwangerschap en de eerste kinderjaren – bijvoorbeeld door psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden – spelen daarbij een belangrijke rol. Kinderen hebben daardoor een grotere kans op groei- en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp. Een juiste inzet en combinatie van hulp vanuit het medische en sociaal domein rondom de zwangerschap en de kinderwens kan voorkomen dat kinderen op latere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen of zelfs uit huis worden geplaatst.



Inmiddels zijn er in 160 gemeenten lokale coalities gevormd. Daarnaast zijn 25 regio’s actief aan de slag met het project Nu Niet Zwanger, waarmee deze interventie nu in circa 100 gemeenten wordt aangeboden.



Minister De Jonge stelde eerder al een bedrag van 9 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten die deelnemen aan het programma Gezond in de Stad. Het extra budget van 2,5 miljoen euro is nu beschikbaar voor alle overige gemeenten.