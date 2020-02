Havenmedewerker en uithalers aangehouden op bedrijventerrein Maasvlakte

Bij een bedrijf op de Europaweg in de Rotterdamse Maasvlakte hield de politie gisteren in totaal vijf mannen aan op verdenking van het plegen van voorbereidingshandelingen voor de handel in verdovende middelen. De vijf mannen uit Rotterdam zijn tussen de 19 en 55 jaar oud. Zij zitten vast en worden gehoord.