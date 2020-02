Politie doorzoekt 25 telecomwinkels Beverwijk vanwege merkvervalsing

De politie heeft donderdag, in een grootscheepse actie gericht op de handel in vervalste merkartikelen, 25 telecomwinkels in het Midi Center in Beverwijk doorzocht. 'We hebben het bedrijventerrein geheel afgesloten', zo meldt de politie donderdag.

React

'Experts van namaakbestrijdingsorganisatie React staan de politie bij om echte merkproducten van namaak te onderscheiden bij de inbeslagname van vervalste artikelen. Er zijn duizenden vervalste artikelen in beslag genomen, waaronder telefoonoordopjes en -accu’s', aldus de politie.

Beverwijk

De actie wordt gehouden in een onderzoek van de Landelijke Recherche, in samenwerking met eenheid Noord-Holland en valt onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek is gericht op verdenkingen van allerhande malafide praktijken in de telecomwinkels en startte op 27 augustus 2019 op basis van diverse signalen van witwassen, valsheid in geschrifte en bankieren zonder vergunning.

Vier verdachte telecombedrijven

Diverse telecomondernemingen in het Midi Center zouden bewust of onbewust diensten verlenen aan vier verdachte telecombedrijven. Vermoed wordt dat er geld vloeit, dat door onderlinge factuurstromen en betalingen wordt vermengd en verhuld. De geldstromen eindigen dikwijls in het buitenland. De herkomst en verplaatsing van de initiële geldbedragen is volgens het OM schimmig.

Aangiftes

Op 12 september 2019 werd in het bedrijvencomplex ook al een actiedag gehouden gericht op malafide telecomwinkels. Er is in de doorzochte telecomwinkels beslag gelegd op meerdere geldbedragen en diverse vervalste producten, waaronder telefoon accessoires. Het betrof toen een actiedag van de lokale politie, FIOD, belastingdienst, gemeente en Landelijke Recherche.

Merkvervalsingen

Bij de politie werd die dag bovendien melding gemaakt van merkvervalsing door non-profit organisatie React, die wereldwijd bekende merken bijstaat in de bestrijding van merkvervalsing. Later heeft React tegen de ondernemingen gevestigd op het Midi Center in Beverwijk aangifte van de handel in vervalste merkartikelen gedaan.

Bestrijding van malafide praktijken

De handel in vervalste merkartikelen brengt merkhouders veel schade toe. Ook dupeert die de consument, die vaak geen weet heeft en veel teveel betaalt voor een nepartikel. De kwaliteit van een namaakproduct voldoet vaak niet aan de standaarden zoals gehanteerd door de merkhouder, en komt zonder enig keurmerk op de markt. Producten worden niet geproduceerd volgens de richtlijnen van een merk, met alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s van niet geteste producten van dien.

Ondergronds bankieren

Volgens het OM is bij het Midi Center steeds meer het beeld ontstaan van een vrijplaats voor allerhande vormen van criminaliteit, een hotspot voor ondergronds bankieren. Er gaat bovendien veel zwart geld in om dat wordt witgewassen, waardoor de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. Dat is onwenselijk en in strijd met de wet. De malafide praktijken worden daarom hard aangepakt en bestreden door politie en OM.