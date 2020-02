Ramkraak op winkel in Jan van Galenstraat

In de nacht van donderdag op vrijdag 7 februari omstreeks tien over vier heeft er een ramkraak plaatsgevonden op een winkel in de Jan van Galenstraat. Twee verdachten zijn te voet gevlucht en worden nog gezocht.

Twee mannen zijn met een gestolen voertuig de voorgevel van een winkel binnengereden en zijn korte tijd binnen in de winkel geweest. Er wordt nog onderzocht of de verdachten iets buit hebben gemaakt. De verdachten zijn te voet gevlucht in de richting van de Lumeijstraat. Hun mogelijke vluchtscooter is achtergebleven vlakbij de winkel.

De politiehelicopter is ingezet om de verdachten op te sporen, maar de twee mannen zijn niet meer aangetroffen in de omgeving. De recherche en Forensische Opsporing hebben onderzoek gedaan in de winkel en in de omgeving van het pand en hebben meerdere sporen veiliggesteld.