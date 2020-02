Sint Piter doet Grou aan

Traditiegetrouw deed de zaterdag voor zijn verjaardag Sint Piter het Friese dorp Grou aan. Hier kwam hij vanuit Spanje aan langs de Nieuwe Kade. Op 21 februari is de verjaardag van Sint Piter.

De legende zegt dat Sint Piter de broer van Sinterklaas is en naar Grou trok om pakjes te brengen toen Sinterklaas het dorp vergeten was. De oorsprong van het feest ligt echter anders. Dit begon als een voorjaarsfeest voor de viering van Sint Petrus.

Net als vorig jaar wilde Kick Out Zwarte Piet (KOZP) de intocht van Sint Piter aangrijpen om te demonstreren. Zij waren het niet eens met de plek die zij toegewezen gekregen hadden en stapte naar de rechter. Deze stelde de gemeente in het gelijk en KOZP moest gaan demonstreren in een weiland. Hierdoor kwam het niet tot een demonstratie van KZOP.