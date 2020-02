Ophokplicht Nederlands pluimvee om vogelgriep in Duitsland

Grotere kans op besmetting

Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom groter ingeschat.

Maatregelen

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophok

Ontsmetting

In Nederland geldt al een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep. Deze maatregel geldt nu ook voor transporten uit Duitsland. Daar wordt door de NVWA op toegezien.

Uitbraken

Op 31 december 2019 was in Oost-Polen een uitbraak met de hoogpathogene vogelgriep (HPAI van het serotype H5N8). Dat was de eerste HPAI-uitbraak in de Europese Unie van dit winterseizoen. Inmiddels zijn uitbraken gemeld uit meerdere landen in midden en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Duitsland en Oekraïne). De situatie aldaar is nog steeds zorgelijk. Ook zijn er eerder twee dode besmette wilde vogels gevonden, één in Polen en één in Duitsland vlakbij de Poolse grens. In Duitsland is tot nu toe één geval van vogelgriep bij gehouden pluimvee gevonden.