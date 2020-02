NVWA-IOD onderzoekt illegale export van verwerkte dierlijke eiwitten

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft dinsdag 11 februari 2 woningen en 3 bedrijfspanden in verschillende delen van Nederland doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar de illegale export van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van herkauwers. Er is onder meer administratie in beslag genomen. Ook is er voor ruim 4 miljoen euro beslag gelegd op banktegoeden en onroerend goed van de hoofdverdachte. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.