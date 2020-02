EOD maakt opnieuw bombrief onklaar, nu bij bedrijf in Leusden

Donderdagochtend is er opnieuw een bombrief aangetroffen. 'Dit keer betreft het een bedrijf in Leusden, zo heeft de politie donderdagochtend laten weten.

Unisys

De brief werd donderdagochtend even na 09.00 uur ontdekt bij het bedrijf Unisys aan de Storkstraat. Direct werd de politie ingeschakeld. Die schaalde meteen op en liet ook de brandweer en een ambulance uit voorzorg naar het kantoor komen.

EODD

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) werd opgeroepen om de verdachte brief te onderzoeken. Een gedeelte van het kantoor werd ook uit voorzorg ontruimd. De EOD heeft na onderzoek bevestigd dat het om een bombrief gaat. De bombrief is door de EOD onklaar gemaakt en veiliggesteld voor onderzoek. Mogelijk is er een verband tussen de eerdere bombrieven. De recherche van de politie Amsterdam-Amstelland neemt dit incident mee in haar onderzoek.