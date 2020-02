OM blijft blunderen: weer foto's kroongetuige in Marengo-dossier

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze week vastgesteld dat in een nieuwe versie van het Marengo-strafdossier, dat aan de rechtbank en de verdediging is verstrekt, opnieuw onbedoeld foto’s van de kroongetuige zijn opgenomen. 'De fout is gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand', zo meldt het OM donderdagmiddag.