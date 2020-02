Winkelpersoneel kan nauwelijks rondkomen

Uit een steekproef onder 300 winkelmedewerkers blijkt dat de helft van de medewerkers niet goed kan rondkomen. De FNV heeft ook over de bereikbaarheid van mensen vragen gesteld. Ruim 28% van hen geeft aan dat zij 6 dagen per week beschikbaar moeten zijn om eventueel te werken. Bijna 20% van de medewerkers moet zelfs 7 dagen per week stand-by staan. ‘Wij gaan dit verder onderzoeken. Werken moet lonen’, zegt Linda Vermeulen, FNV-bestuurder Handel.

De FNV heeft in de steekproef vragen gesteld over de beloning, roosters en werkdruk. ‘De resultaten vind ik ronduit verontrustend. We vragen alle winkelmedewerkers, ongeacht of ze lid zijn van de FNV om hieraan mee te doen. We willen een compleet beeld krijgen’, aldus Vermeulen. De FNV vindt dat het loon in geen verhouding staat tot de enorme flexibiliteit die gevraagd wordt.

Nooit kunnen rondkomen

In de steekproef geeft 52 procent van de winkelmedewerkers aan soms tot nooit te kunnen rondkomen. ‘Onverwachte kosten voor bijvoorbeeld de vervanging van de wasmachine kunnen zij moeilijk opvangen en sparen is helemaal lastig’ zegt Vermeulen. Uit de reacties blijkt dat winkelmedewerkers met een werkende partner ‘altijd tot vaak’ goed kunnen rondkomen. Een kwart geeft aan dat ze toeslagen krijgen voor zorg- en huurkosten.

Nooit een vast rooster

Uit de steekproef blijkt ook dat meer dan de helft (53%) van de medewerkers nooit een vast rooster heeft. Een kwart van de winkelmedewerkers heeft soms een vast rooster. Een derde krijgt zijn rooster niet op tijd. ‘In veel cao’s is geregeld dat winkelmedewerkers recht hebben op een roostervrije dag, maar 20% van de respondenten geeft aan dan ook niet altijd vrij te zijn. Bovendien worden zij vaak gebeld of ge-appt op hun vrije dag’, vertelt Vermeulen.

Actie Valentijnsdag

Winkelmedewerkers die lid zijn van FNV komen daarom actief op voor verhoging van hun lonen en die van al hun collega’s. Vandaag spreken zij hierover collega’s aan in de winkels van het centrum van Utrecht. Dat doen zij met een kaartenactie. Ook zullen winkelmedewerkers zich morgen aansluiten bij de Valentijns-actie in Amsterdam voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. De FNV vindt dat werken moet lonen. ‘Ook die enorme beschikbaarheid moet doorwerken in het loon. ‘Zo ontstaat een prikkel voor werkgevers om bewuster om te gaan met de eis van rond de klok beschikbaarheid van hun mensen’ zegt Vermeulen.

300 respondenten

Aan deze eerste steekproef deden 300 winkelmedewerkers mee, van onder meer: Hema, Ikea, de Bijenkorf, Primark en Wibra. De FNV komt in het voorjaar met de eindresultaten van het vervolgonderzoek. De digitale link naar de enquête staat op de website van de FNV bij de sector Handel.