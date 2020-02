Drugslab en drugs van 4 miljoen in Friese boerderij aangetroffen

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de politie in Wanswert in de gemeente Noordoost-Fryslan een groot drugslab aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Tips

De politie is het verdachte pand op het spoor gekomen dankzij tips van oplettende melders. Het gaat om een actief lab in een afgelegen boerderij waar vermoedelijk methamphetamine geproduceerd werd. Daarnaast werd er ook nog een lab in aanbouw ontdekt.

4 miljoen euro

Oplettende melders hebben de politie getipt over mogelijk criminele activiteiten in de boerderij aan de Wirdsterterp in Wanswert. De politie is op basis van deze tips een onderzoek begonnen en heeft besloten om in de nacht van 12 op 13 februari het pand binnen te treden. In de woning werd een drugslab aangetroffen waar vermoedelijk op grote schaal methamfetamine werd geproduceerd. In een nabijgelegen gebouw werd daarnaast nog een synthetisch drugslab in aanbouw aangetroffen. Ook is er een grote hoeveelheid eindproduct van een synthetische drug aangetroffen, het gaat vermoedelijk om methamfetamine met een straatwaarde van rond de 4 miljoen euro.

Onderzoek

Vannacht is het pand bewaakt zodat er bij daglicht onderzoek gedaan kon worden. Donderdag is het laboratorium ontmanteld door de LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht. Het politieonderzoek gaat uiteraard door.