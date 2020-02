Mexicanen en schipper horen 5 en 4 jaar celstraf eisen voor drugsproductie op schip

Een boot in de Moerdijkse haven was vorig jaar landelijk nieuws omdat op het schip voor het eerst in Nederland grootschalig methamfetamine (crystal meth) zou zijn gefabriceerd. Hiervoor bleken drie Mexicanen ingevlogen te zijn. Samen met de schipper stonden zij donderdag voor de Bredase rechtbank.

Neus

De neus van een oplettende medewerker van de waterpolitie bleek de opmaat tot de ontdekking van een opmerkelijk drugslab. Op 10 mei 2019 ontdekten de opsporingsambtenaar en zijn collega’s op het vrachtschip Arsianco een hoogwaardig drugslab.

Schipper en drie Mexicanen

In de boot troffen zij de toen 65-jarig schipper aan en in een afgeschermde productieruimte drie Mexicaanse laboranten. Uit onderzoek bleek dat zij bezig waren met de productie van meth-amfetamine. Op zitting deze week benadrukte de officier het vernietigende karakter van deze drug: de meest verslavende synthetische drug ter wereld. Zij eiste 5 jaar tegen de drie Mexicaanse verdachten; de schipper zou 4 jaar de cel in moeten.

Nieuwe drug

Volgens sommige media en specialisten werd met de ontdekking van het Moerdijkse drugslab een nieuwe trend bevestigd: Zuid-Amerikaanse drugscriminelen verleggen hun werkterrein naar Nederland en introduceren hiermee op grote schaal een nieuwe zeer schadelijke drug in Noord-West-Europa. De officier hield zich aan de onderzochte feiten en zij stelde vast dat de Mexicanen, waaronder twee broers, speciaal naar Nederland zijn gekomen om te werken op de drugsboot. Zij vond tevens dat de schipper een onmisbare schakel was in het productieproces omdat hij zijn laadruim ter beschikking heeft gesteld. Ook op zitting gaven de vier verdachten geen informatie over de opdrachtgevers en organisatie achter het drugslab.

Vele miljoenen

Uit onderzoek van de specialisten van de politie (LFO) bleek dat er maandenlang grootschalig drugs zijn geproduceerd in het laadruim van de boot. De geschatte omzet beloopt vele miljoenen euro’s. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) bevestigde dat de gebruikte productiemethode inderdaad zelden eerder is gesignaleerd in Nederland.

Milieuschade

In haar requisitoir ging de officier ook in op de grote schade van drugsproductie voor de samenleving. Deze bestaat niet alleen uit de verslavende impact van crystal meth, maar ook uit grootschalige milieuschade. Zo is het schip in Moerdijk gedeeltelijk tot zinken gebracht waardoor water en omgeving flink verontreinigd werden. De gemeente Moerdijk heeft zich als benadeelde partij gemeld. Zij wil de schade op de verdachten verhalen. Uitspraak in de zaak is op 19 maart