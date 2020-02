Dode vrouw (35) aangetroffen in woning Eerbeek, man (30) aangehouden

De politie is in het Gelderse Eerbeek een onderzoek gestart na de vondst van het lichaam van een overleden vrouw van 35 jaar.

De vrouw werd aangetroffen in een woning aan de Bijenkorf. Het is nog niet duidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen.

De recherche en forensische opsporing doen onderzoek in de woning. Volgens Omroep Gelderland werden de hulpdiensten in de nacht van donderdag op vrijdag naar de woning gestuurd.

Man aangehouden

In het onderzoek naar de dood van de vrouw heeft de politie vrijdagochtend een 30-jarige man aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.