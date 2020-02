Man overleden vermoedelijk na val van flat, politie stelt onderzoek in

Donderdagavond kreeg de politie rond 20.00 uur een melding dat er een gewonde man was aangetroffen op een grasveld bij een flat aan de Ruyterstraat in Nijmegen. 'De politie zette een reanimatie in maar deze mocht niet meer baten', zo meldt de politie vrijdag.