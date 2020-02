Omgewaaide boom blokkeert N618 tussen Schijndel en Boxtel

Brandweer

Passerende mountainbikers braken enkele takken af en waarschuwde automobilisten. De brandweer heeft uiteindelijk de boom in stukken gezaagd waarna de doorgang weer vrij was. Enige tijd was een gedeelte van de rijbaan afgesloten. Ook kwam een medewerker van de provincie polshoogte nemen.