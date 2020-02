Laboratorium voor synthetische drugs in afgelegen schuren Eemnes aangetroffen

Zondag heeft de politie in afgelegen schuren aan de Te Veenweg Zuid in Eemnes een laboratorium voor de productie van synthetische drugs ontdekt. 'Tijdens de actie is een verdachte aangehouden. Een gespecialiseerd team van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), gaat maandag het drugslab ontmantelen', zo meldt de politie maandag.