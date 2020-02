Nieuwe moord toegevoegd aan Eris-proces

In het Eris-proces staan met name kopstukken en leden van motorclub Caloh Wagoh terecht. Een van de clubleden verklaart als kroongetuige over heftige en ontwrichtende (levens)delicten die door de president van Caloh Wagoh zouden zijn uitgezet bij verschillende moordcommando's.

De moord op Justin Jap Tjong op 31 januari 2017 in Amsterdam lijkt de eerste. Jap Tjong was mogelijk betrokken bij een vergismoord eerder die maand en werd vermoedelijk gekozen als degene die moest bloeden voor die fout. Op 31 januari 2017 werd hij doodgeschoten. Met het aannemen en laten uitvoeren van deze moordopdracht zou de voorman van Caloh Wagoh zijn waarde hebben bewezen, aldus de kroongetuige. Zijn liquidatienetwerk heeft volgens het OM vervolgens in een korte periode meerdere opdrachten aangenomen en/of uitgevoerd.

11 moordopdrachten, 5 voltooid

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag aan de rechtbank gemeld dat onderzoek aan PGP-berichten erop wijst dat de meeste opdrachten voor het liquidatienetwerk afkomstig waren van Ridouan T., hoofdverdachte in het onderzoek Marengo. De door T. gehanteerde (bij)namen en de aan hem toegedichte schrijfstijl, komen terug in de chats die zijn gevonden in het talrijke beslag in Eris. Ze geven een bijzondere inkijk hoe op zeer professionele wijze de dood op bestelling op afstand kan plaatsvinden, en ook plaatsvond. Het was murder on demand.

Het proces Eris gaat inmiddels over 11 moordopdrachten, waarvan er 5 zijn voltooid.

Een nieuwe periode

T. wordt op dit moment in de zaak Marengo vervolgd voor het opdrachtgeven tot meerdere moorden, tot in januari 2017. De moord eind januari 2017 in Amsterdam markeert volgens het Openbaar Ministerie duidelijk het begin van een nieuwe periode. Een nieuwe periode, met andere feiten en andere verdachten.

En precies die periode is wat het proces Eris beslaat. Het Openbaar Ministerie ziet geen reden om processen Marengo en Eris te laten "versmelten" omdat het om duidelijk te onderscheiden zaken gaat. Op dit moment is nog niet besloten om T. te vervolgen in Eris. Zijn rol en positie zullen later worden geduid. Op dit moment ligt de focus in Eris op de verdachten die reeds worden vervolgd.