Twee voertuigen total loss en een gewonde in Exloo

Woensdagmiddag zijn op de kruising van de Oude Dijk en de Buinerweg in Exloo twee auto's tegen elkaar gebotst. Daarbij is iemand gewond geraakt.

Voorrangsfout

Hij of zij is naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeluk is hoogstwaarschijnlijk gebeurd door een voorrangsfout. Bij het ongeluk is ook een lantaarnpaal aangereden en beschadigd geraakt. Deze staat nu scheef.