Religieuze 18e eeuwse kroon na decennia weer terug naar Ethiopië

Rotterdam

De 18e eeuwse kroon bleek jarenlang in de Nederlandse havenstad Rotterdam te zijn. Sirak Asfaw, een Nederlander van Ethiopische afkomst, beheerde de kroon. Vorig jaar nam hij via kunstkenner Arthur Brand contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij bespraken op welke manier dit belangrijke culturele erfgoed terug kon naar Ethiopië. Vanaf dat moment is er in goed overleg gewerkt aan de beste manier om de kroon terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaar.

Minister Kaag

Aansluitend aan een ontmoeting tussen minister Kaag en premier Abiy werd de kroon feestelijk overgedragen. Daarbij was Asfaw zelf aanwezig. Minister Kaag: 'We zijn vereerd en verheugd dat we de kroon hebben kunnen terugbrengen naar de plek waar die thuishoort.’