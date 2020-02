Carnavalsoptocht Eindhoven gaat niet door om harde wind

De Stichting Federatie Eindhovens Carnaval heeft in gezamenlijk overleg met hulpdiensten, gemeente en andere betrokken partijen besloten de Lampegatse optocht niet door te laten gaan. De windkracht en windstoten die zaterdag in Lampegat worden verwacht, maken dit besluit noodzakelijk uit oogpunt van veiligheid. Andere geplande activiteiten kunnen wel veilig doorgaan.

Burgemeester John Jorritsma: “Het is een dapper besluit van de Federatie Eindhovens Carnaval om de optocht af te lasten. Ze hebben dit in nauwe afstemming met gemeente en hulpdiensten gedaan. Dat was een duivels dilemma, want vele vrijwilligers zijn maanden bezig geweest om de optocht, als een van de hoogtepunten van het carnaval in onze stad, tot een mooi festijn te maken. Ik begrijp dat dit voor hen én de toeschouwers een bittere pil is. Ik sta achter dit besluit want veiligheid staat voorop.”

Ook zonder optocht staat Lampegat zaterdag op z'n kop! Stadsprins Ludovieckus arriveert zaterdagmiddag met de trein en neemt de sleutel van de stad in ontvangst op het Stationsplein. De Geldropseweg en de Wal zijn klaar voor een groot feest. Datzelfde geldt voor de tenten in de binnenstad. En ook dichter bij huis, in de wijken, zullen de verenigingen alle feestvierders met open armen ontvangen.