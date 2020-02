Drie mannen vast na cocaïnevondst in pand Breda

De politie heeft drie mannen aangehouden na de vondst van 30 kilo cocaïne in een pand in Breda. 'De mannen worden in verband gebracht met het professioneel versnijden van coke', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. In een pand aan de Hamdijk in Breda trof de politie eerder deze maand een ingerichte ruimte aan waar coke werd bewerkt en verpakt in blokken.