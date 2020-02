Mogelijk verband tussen woningovervallen Ermelo, Hierden en Vierhouten

In het onderzoek naar de overval op een woning aan de Julianalaan in Ermelo op 8 februari, onderzoekt de politie of er een verband is met eerdere overvallen in Hierden op 23 januari en Vierhouten in maart vorig jaar. In verband met nieuwe informatie doet de politie nogmaals een getuigenoproep in deze zaken.

n het onderzoek zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar op basis van het onderzoek tot dusver vermoedt de recherche dat het om jonge mannen gaat. Een van hen zou opvallend, halflang rasta-haar hebben.

Maskers

Al eerder werd bekend gemaakt dat de daders bij de overval in Vierhouten maskers droegen. In het programma Opsporing Verzocht werden de maskers getoond, maar inmiddels blijkt dat het waarschijnlijk om andere maskers gaat dan destijds zijn laten zien.

Als u informatie heeft over de overvallen of overvallers dan komt de politie graag met u in contact. Ook als u iemand kent die witte maskers heeft of had, met name in combinatie met een rasta-kapsel, kan u het onderzoek mogelijk verder helpen.

Maskers als deze zijn – zeker in deze periode rondom carnaval - veel in omloop en daarom benadrukt het team dat niet zomaar iedereen die over zo´n masker beschikt, kan worden aangehouden. Uiteraard wordt er eerst goed onderzoek gedaan om te bekijken of er verdenkingen tegen iemand bestaan.