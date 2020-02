Man duwt schoonmaker op het spoor

Zaterdag 22 februari kreeg de politie kort voor middernacht een melding dat de man vanuit het niets twee beveiligers aanviel. Hij probeerde een van hen op het spoor te gooien. Ook deelde hij aan hen verschillende trappen en klappen uit. Een schoonmaker, die het zag gebeuren, besloot de beveiligers te helpen. Hij werd echter door de verdachte op het spoor gegooid. Vervolgens rende de man weg. Hij is in de hal van het station aangehouden door de politie. De beveiligers en de schoonmaker hebben aangifte gedaan van mishandeling en poging doodslag/moord. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol te zijn.