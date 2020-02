Veel evenementen en beursen gaan niet door om coronavirus

We kijken er bijna allemaal naar uit om met z'n alle op 3 mei naar Zandvoort af te reizen om onder andere onze Max Verstappen in zijn nieuwe F1 over het nieuwe circuit te kunnen zien racen.

Toch is 3 mei nog niet zo vanzelfsprekend als we over onze landsgrenzen heen durven kijken en met leden ogen moeten toezien hoe het coronavirus steeds meer om zich heen grijpt.

In steeds meer landen worden grote evenementen afgeblazen en gaan congressen niet door. Zo hebben de autoriteiten in China de Chinese F1 Grand Prix uitgesteld vanwege de uitbraak in hun land.

Maar ook andere grote evenementen zoals De Tokyo Marathon op 1 maart gaat niet door. De summit van Facebook in San Francisco, waar zo'n 4000 deelnemers werden verwacht, is ook afgeblazen. De organisatie vreest voor de volksgezondheid als zoveel deelnemers uit landen San Francisco aandoen. Maar ook in Europa worden meer en meer evenementen en congressen afgeblazen.

Tijdens dit schrijven is het coronavirus nog niet in ons land bij iemand vastgesteld. Maar toch moeten we ernstig rekening houden dat bijvoorbeeld 3 mei niet vanzelfsprekend is als we zien hoe hard het virus alleen al in Italië om zich heen grijpt. Daarnaast is het nog maar de vraag of Nederland er verstandig aan doet om zoveel inter-en nationale bezoekers naar Zandvoort te laten komen.