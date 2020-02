OM eist werkstraf voor Alberto Stegeman voor achterlaten nepbom op legerplaats

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Zutphen een werkstraf geëist tegen programmamaker Alberto Stegeman omdat hij in augustus 2018 volgens het OM een strafrechtelijke grens heeft overschreden door een nepbom achter te laten in de eetzaal van de legerplaats in Oldebroek.

Beveiliging en toegangscontrole

Het OM vindt hiervoor een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, passend. De programmamaker maakte naar eigen zeggen programma’s waarin hij wilde aantonen dat de beveiliging en toegangscontrole van militaire kazernes ernstige tekortkomingen vertoonde. Ook in Oldebroek slaagden Stegeman en een medewerker er diverse keren in om de legerbasis binnen te komen. Voor deze overtreding is het tweetal niet vervolgd. Het onbevoegd betreden van het terrein beschouwt het OM als een journalistiek middel om een maatschappelijk relevant thema aan te kaarten, namelijk de gebrekkige toegangscontrole van de legerplaats.

Nepbom

Anders ligt het ten aanzien van het achterlaten van de nepbom. Nadat Stegeman zich toegang verschafte tot de legerplaats, heeft hij in de eetzaal van de legerplaats een attachékoffer met een nepbom achtergelaten. Deze nepbom had kenmerken van een ‘Improvised Explosive Device’ (IED). Daarom is in opdracht van een bomverkenner van de Koninklijke Marechaussee (KMar) het Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld.

’Hoog Bassie en Adriaan-gehalte’

Stegeman heeft verklaard dat dit ook een journalistiek doel diende, namelijk ‘om te laten zien hoe de opsporing werkte’. Deze verklaring staat volgens het OM haaks op een andere verklaring van de programmamaker, namelijk dat de nepbom een ’hoog Bassie en Adriaan-gehalte’ had, waardoor het voor de opsporingsdiensten meteen duidelijk zou zijn dat het geen explosief was. Maar met een opzichtige ‘nepbom’ zou de programmamaker zijn doel, het testen van de opsporing, nooit bereiken, aldus de officier van justitie.

'Verwarring'

De koffer die achtergelaten is, was zeker niet meteen als ‘nepbom’ te kwalificeren. Nadat de koffer is ontdekt, heeft de programmamaker bovendien niets gedaan om te voorkomen dat de situatie zou escaleren. In een telefonisch contact met de KMar zaait hij extra verwarring door zich niet bekend te maken. Ook als later op de avond volop in het nieuws is dat de EOD wordt ingeschakeld, maakt hij zich niet bekend. Volgens het OM heef de programmaker de koffer bewust achter gelaten met de bedoeling om de indruk te wekken dat er een explosie kon worden veroorzaakt.

'Voorbij aan het toelaatbare'

‘Dat de verdachte de waakzaamheid van defensie personeel nog eens wil testen door een koffer onbeheerd achter te laten zou ook nog kunnen, maar een koffer onbeheerd achterlaten met een nepbom, dat gaat voorbij aan het toelaatbare binnen de journalistieke exceptie’’, aldus de officier van justitie, die hiervoor een deels voorwaardelijke werkstraf eiste.