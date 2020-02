Reconstructie te water raken 3-jarige jongen Noord-Willemskanaal

Peuter overleden

Het slachtoffer raakte woensdag 18 december aan het einde van de middag te water in het Noord-Willemskanaal. Door politieagenten werd het kind uit het water gehaald. Hierna werd de jongen gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar hij overleed op oudejaarsavond.

Landelijk Video Reconstructie Team

De vader, een 39-jarige man uit Utrecht die betrokken was bij het te water raken van zijn zoon, werd ter plekke aangehouden en zit vast op verdenking van doodslag en onttrekking aan het wettig gezag.

'Uitgegleden'

De verdachte heeft verklaard dat er sprake was van een noodlottig ongeval waarbij zijn zoontje is uitgegleden en te water is geraakt. Het Openbaar Ministerie heeft vraagtekens bij dat scenario. Volgens de officier van justitie heeft de man voor en na het te water raken van zijn zoon gedrag vertoond dat moeilijk valt te rijmen met zijn verklaring achteraf. Daarom heeft de zaaksofficier gevraagd om een reconstructie door het Landelijk Video Reconstructie Team van de Nationale Politie.

Inzicht in toedracht

De reconstructie moet inzicht geven in de toedracht. Ook kunnen diverse scenario’s worden getoetst op waarschijnlijkheid. Nagespeeld wordt niet alleen hoe de jongen volgens de verdachte precies te water is geraakt, ook de tijd ervoor en erna. Dit wordt begeleid door een specialist van het Landelijk Video Reconstructie Team. De advocaat, de rechter-commissaris, leden van de rechtbank, leden van het rechercheteam en de officier van justitie volgen de reconstructie op afstand via monitoren. Zij kunnen via de begeleider/interviewer aanvullende vragen stellen.

Voorlopige hechtenis verlengd

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 8 januari de gevangenhouding van de 39-jarige Utrechter bevolen voor de duur van dertig dagen. Op 5 februari werd de voorlopige hechtenis opnieuw verlengd.

Drone vliegverbod

De reconstructie bij het Noord-Willemskanaal start vandaag om 15.00 uur en zal tot in de avonduren duren. Langs het kanaal zijn lampen opgesteld, die via een aggregaat van stroom worden voorzien. De reconstructie wordt afgeschermd om de betrokkenen privacy te bieden. Politiemedewerkers zullen het verkeer omleiden gedurende de reconstructie. De plek valt in de vliegzone van Groningen Airport Eelde, waardoor ook journalisten met een drone vliegbrevet hier niet mogen vliegen.