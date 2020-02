Auto komt tegen brug tot stilstand

De bestuurder van een personenwagen is woensdag aan het einde van de middag in Emmer-Compascuum tegen een brug tot stilstand.

Het slachtoffer reed over de Oosterdiep Oost Zijde (N379) en reed door nog onbekende oorzaak tegen een brug. De bestuurder is door het personeel van de ambulancedienst nagekeken. De toedracht van het ongeval is niet bekend.