Broers krijgen 8 jaar cel voor leidende rol in criminele drugsorganisatie

De broers regelden dat amfetamine, MDMA, cocaïne en cannabis naar een transportbedrijf van 2 andere verdachten (een 61-jarige Utrechter en diens 40-jarige zoon) werden gebracht. Deze transporteurs werkten onder ernstige bedreiging en intimidatie mee aan de drugstransporten. De leiders bepaalden welke drugs er geëxporteerd werden en in welke hoeveelheden. Ze waren ook actief bezig met het werven van geschikte chauffeurs voor de illegale drugstransporten onder meer naar Denemarken (dat uiteindelijk niet doorging) en een transport naar Zweden. De rechtbank vindt daarom een celstraf voor 8 jaar op z’n plaats. De rechtbank bepaalt daarnaast dat de 33-jarige verdachte nog een voorwaardelijk opgelegde celstraf moet uitzitten van 517 dagen. Deze voorwaardelijke straf is het gevolg van een eerdere veroordeling door een Finse rechtbank.

Bij het bepalen van de straffen van de transporteurs, houdt de rechtbank er rekening mee dat zij onder stevige druk van de broers hun medewerking gaven. Het is goed voorstelbaar dat de vader en zoon hierdoor veel stress, angst en bezorgdheid voor het welzijn van hun naasten hadden. Dat neemt niet weg dat zij zelf de keuze hebben gemaakt niet naar de politie te gaan. Al met al krijgt de vader 3 jaar celstraf de zoon 9 maanden.

Meer celstraffen

Een 47-jarige man uit Maarssen krijgt voor zijn rol in de criminele organisatie een celstraf van 6 jaar. Hij was betrokken bij de voorbereiding van de drugstransporten, waaronder het ophalen van de drugs en het regelen van en de contacten met de chauffeur. Een 39-jarige Utrechter krijgt 12 maanden cel voor zijn regelende rol binnen de organisatie. Een 57-jarige man uit Utrecht maakte geen deel uit van de criminele organisatie, maar hij repareerde een tabletteermachine en maakte zich daarmee schuldig aan het bezit van 42,9 kilo MDMA. Door de machine te maken, faciliteerde hij de productie van xtc-pillen. De rechtbank legt hem een celstraf op van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

830.000 euro afgepakt

Een 51-jarige man uit Houten krijgt een celstraf van 4 jaar voor het structureel witwassen van criminele inkomsten. Ook had hij in een loods in Utrecht ruim 100 kilo MDMA liggen en trof de politie daar een tabletteerruimte aan. De man waste ruim 830.000 euro wit. Dit inbeslaggenomen geld krijgt hij niet terug, zo besliste de rechtbank. Zijn 52-jarige partner krijgt voor haar aandeel in het witwassen een celstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.