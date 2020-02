Helft ANWB-leden met e-bike heeft problemen met accu

Ongeveer de helft van de ANWB-leden met een e-bike ervaart problemen met de accu van de e-bike. Het snel leegraken of het uitvallen van de fietsaccu zijn de meest genoemde klachten. Dat blijkt uit recent onderzoek van de ANWB. Leden die bij aankoop van de e-bike goed zijn geïnformeerd over het onderhoud van een fietsaccu ervaren minder problemen.

ANWB-leden oriënteren zich goed (fietszaken, websites) voor dat ze een e-bike kopen maar kennis over het onderhoud van de fiets, levensduur van de accu en de kosten om deze te vervangen blijft achter. Terwijl dit wel relevantie informatie is. Een nieuwe accu kost tussen de €500 en €800 met uitschieters naar €1000.

De ANWB nam al in 2018 de informatievoorziening over fietsaccu’s onder de loep. Sinds die tijd is de informatievoorziening van fabrikanten over de levensduur van een fietsaccu en de kosten van vervanging nauwelijks verbeterd. Ook nu geeft slechts 32% van de fabrikanten informatie over wat het kost om een kapotte fietsaccu te vervangen. De ANWB vindt dat ‘onacceptabel’ en doet een beroep op fietsfabrikanten om duidelijke informatie te geven.

Ongeveer de helft van de e-bike bezitters weet niet dat een beschadigde accu brandgevaarlijk is. Ook is de helft niet op de hoogte van het feit dat het beter is om het 'diep ontladen' (helemaal leegmaken) van een accu te voorkomen. Slechts 45% van de ANWB-leden volgt de adviezen uit de gebruiksaanwijzing op.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde (37%) van de ANWB-leden een e-bike heeft. Dat is een stijging van 9% sinds 2017. De elektrische fiets wordt steeds meer een gewoon goed.

Tweedehands e-bike zijn niet gewild, zo blijkt uit het onderzoek. Zo’n 82% van de ANWB-leden kiest voor een nieuwe elektrische fiets. Circa 36% van die leden vindt een tweedehands e-bike een te groot risico en is onzeker over de kwaliteit van de accu.