OM eist in hoger beroep tien jaar en TBS tegen 'Korrewegschutter'

“Bij het lezen van het dossier drong de volstrekte zinloosheid van deze schietpartij opnieuw tot me door. Werkelijk om helemaal niets is een jongeman voor de rest van zijn leven zwaar getekend.” Zo begon de aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), voor het Gerechtshof in Leeuwarden haar verhaal. In het Paleis van Justitie eiste zij een gevangenisstraf van tien jaar en TBS met dwangverpleging tegen een 23-jarige man. Hij wordt verdacht van een brute poging doodslag.

Duwen en slaan

De verdachte heeft in de ogen van het OM op 15 oktober 2017 op de Korreweg in Groningen samen met anderen verschillende fietsers aangesproken, waaronder het nu 24-jarige slachtoffer. Nadat het slachtoffer weigerde ‘iets te drinken’ met de verdachte, begon de groep waar verdachte deel van uit maakte aan de fiets van het slachtoffer te trekken. Ook duwden en sloegen ze hem.

Zwaar gewond

Naar aanleiding daarvan heeft het slachtoffer de verdachte bij zijn jas gegrepen. In een reactie daarop heeft de verdachte zijn revolver gepakt, één keer geschoten en daarna nog een paar keer gericht geschoten op het wegrennende slachtoffer. De verdachte heeft hem vervolgens zwaar gewond achtergelaten. Het slachtoffer houdt er een hoge dwarsleasie aan over; hij zal nooit meer kunnen lopen.

Vaagheid

Op 19 oktober 2018 werd de verdachte door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en TBS met dwangverpleging. Het OM had twaalf jaar en TBS met dwangverpleging geëist. De verdachte ging in hoger beroep.

In het hoger beroep heeft de verdachte een verklaring afgelegd. Dit in tegenstelling tot de behandeling van de zaak bij de rechtbank. Toen beriep hij zich op zijn zwijgrecht. De verklaringen blinken volgens de AG uit in vaagheid. “Feitelijk zegt hij dat het eerste schot zo’n beetje per ongeluk afging en hij geen idee heeft wat de reden is waarom hij daarna nog vier schoten afvuurde.”

Maatschappij beschermen

Het antwoord levert dus volgens het OM niets op en dat is in de ogen van de AG frustrerend voor met name het slachtoffer. “Ik heb me dan ook afgevraagd wat voor hem erger is. De totale onwetendheid omdat verdachte zich op zijn zwijgrecht beriep voor de rechtbank of een verklarende verdachte die eigenlijk niets ter verduidelijking zegt.”

Naast een langdurige gevangenisstraf eist het OM ook een TBS-maatregel. Dit vanwege de vrij grote kans dat de verdachte op de korte termijn weer de fout in kan gaan. Daardoor moet de maatschappij tegen deze man beschermt worden volgens de AG. “Vanwege de opeenvolging van geweldsdelicten, de vastgestelde gebrekkige ontwikkeling en het compleet ontbreken van enig inzicht in de reden waarom verdachte deze feiten pleegt.”

Van het hart

Tot slot moet de AG nog iets van het hart. Zij hoopt dat het strafmaximum voor (poging tot) doodslag spoedig zal worden verhoogd, omdat er sinds 2012 door meerdere arresten van de Hoge Raad veel minder zaken onder moord te scharen zijn dan voorheen. “Alleen dat doet recht aan het leed dat ontstaat door de vele strafbare feiten die nu onder doodslag vallen, maar voorheen waren te kwalificeren als moord. Zoals in deze zaak.”

Het Gerechtshof doet over twee weken uitspraak.