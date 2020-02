Invallen politie in onderzoek naar witwassen en drugshandel leveren ruim 2 ton op

Afgelopen maandag zijn bij invallen in een onderzoek naar drugshandel en witwassen bij één verdachte 201.435,- euro cash en een vuurwapen aangetroffen. 'In totaal zijn er drie mensen zijn aangehouden, hun voorarrest is inmiddels door de rechter-commissaris verlengd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

25 doorzoekingen

In totaal werd maandag op 25 plaatsen doorzoeking gedaan. Dat gebeurde onder andere in Den Haag, Rotterdam, Wateringen en Berkel en Rodenrijs. Bij de invallen werden meerdere specialistische teams van de politie ingezet, onder wie digitaal en financieel rechercheurs en de hondenbrigade. Op veel plaatsen is administratie in beslag genomen. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

PGP-telefoons

Het vuurwapen en het geld zijn bij een van de verdachten gevonden. Verder zijn bij de doorzoekingen meerdere PGP-telefoons in beslag genomen, net als auto's en meerdere merkhorloges, en zijn nog geldbedragen van 2.500, 18.000 en 35.000 euro aangetroffen.

Verdachten langer vast

Er zijn maandag drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 59-jarige en een 34-jarige man uit Den Haag en een 29-jarige man uit Maren-Kessel. 'De drie verdachten zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd', aldus het OM.