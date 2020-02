Op woning overslaande caravanbrand Uden blijkt aangestoken

Een brand in een caravan aan de Cellostraat in Uden is vrijdagavond overgeslagen op de woning waar hij in de voortuin stond. De politie meldt zaterdag dat het gaat om brandstichting en is een groot onderzoek gestart.

Bewoners niet thuis

'Omdat de bewoners en de buren in de naastgelegen woning beiden niet thuis waren zijn er geen slachtoffers gevallen maar als dit wel het geval was geweest had dit dus heel anders kunnen aflopen', aldus de politie. Omdat de caravan dicht tegen de gevel van het huis stond, sloegen de vlammen over. De gealarmeerde brandweer wist het vuur uiteindelijk te blussen. Zowel de caravan als de woning raakten zwaar beschadigd.

Rookschade en wateroverlast voor buren

De bewoners van de naast gelegen woningen waren ook niet thuis ten tijde van de brand, dus ook zij bleven ongedeerd. Ze hebben de nacht wel elders door moeten brengen vanwege de rookschade en wateroverlast door het bluswerk.

Getuigen

Gelukkig raakte niemand dus gewond. Dat had echter heel anders af kunnen lopen als er wel bewoners thuis waren geweest. De politie neemt deze brandstichting dan ook zeer serieus en is direct een onderzoek opgestart. Daarbij wordt door de technische recherche sporenonderzoek gedaan in en om de woning en de caravan. Ook spreken we met buurtbewoners of zij mogelijk iets weten of gezien hebben en kijken we of er bruikbare camerabeelden beschikbaar zijn.

Tips

Het is natuurlijk ook mogelijk dat andere mensen iets weten of gezien hebben dat mogelijk met deze brandstichting te maken heeft. De politie hoort die informatie graag.