Zeer grote brand bedrijventerrein Friese Oosterwolde

In de nacht van zaterdag op zondag is rond 02.30 uur in het Friese Oosterwolde op een bedrijventerrein een zeer grote brand uitgebroken in een grote loods. Diverse eenheden uit brandweerkorpsen uit vier Veiligheidsregio's zijn massaal ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Het gaat om de Veiligheidsregio's Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel.

Grote loods

De loods van bijna 8.000 vierkante meter werd getroffen door de uitslaande brand. De brandweer zette in op het voorkomen van verdere uitbreiding naar omliggende gebouwen. De brand werd bestreden met onder andere drie hoogwerkers uit Heerenveen, Assen en Steenwijk. Voor de waterwinning werd gebruik gemaakt van een zogenaamd groot water transport. Hiermee kunnen grote hoeveelheden water over grote afstand worden opgebracht.

NL-Alert vanwege hevige rook

In de omgeving werd een NL alert uitgegeven in verband met de rookontwikkeling. Rook is altijd schadelijk dus omwonenden die last hebben van de rook wordt verzocht ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt bij de brand is er opgeschaald naar Grip 2 en is er ook voor de 2e keer een NL-Alert af gegeven. Advies is nog steeds sluit ramen en deuren en schakel mechanische ventilatie uit.

Update 11.30 uur

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie stelt daarom een onderzoek naar de precieze toedracht in. Het forensische brandonderzoek kan pas beginnen als de brand volledig geblust is. De politie wil graag in contact komen met getuigen.

Update 12.00 uur

Het sein brand meester is gegeven door de brandweer. Er zal nog uren worden nageblust. Het incident is afgeschaald naar GRIP 0. In totaal zijn er 8 woningen ontruimd het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen keren.

Hevige brand, en bar koud wens de mannen van de brandweer veel sterkte in deze nacht pic.twitter.com/xYu6qT33fc

— Tiny Bos (TinyBos3) March 1, 2020