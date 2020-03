Noodknop portofoon belaagde agent werkt tot twee keer toe niet

Een agent die in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Tilburg in een geweldssituatie terechtkwam heeft tot twee keer toe te maken gehad dat de noodknop van zijn portofoon niet werkte. Dit meldt de politie op haar facebookpagina.

Vrouw mishandeld

Zondag omstreeks 03.30 uur zagen twee agenten op de Noordhoekring hoe een man een vrouw richting de bosjes trok en mishandelde. De agenten grepen meteen in maar de man liep snel weg. De vrouw vertelde net door de man geslagen te zijn.

Noodknop C2000-portofoon werkt niet

Eén van beide agenten liep de man achterna en sprak hem aan. Vanuit het niets sloeg de man de agent meteen vol met gebalde vuist richting het gezicht. Er volgende een geweldsexplosie. De agent drukte op de noodknop op zijn portofoon voor spoedassistentie maar deze weigerde tot twee keer toe. De agent kon meerdere klappen op zijn hoofd en lichaam afweren. De man werd uiteindelijk met veel verzet, geweld en het gebruik van pepperspray aangehouden.

Agenten 'naar omstandigheden goed'

Uit onderzoek bleek de Poolse man onder invloed van alcohol te zijn. Hij is ingesloten in het cellencomplex en wordt morgen verhoord door de recherche. De agenten maken het naar omstandigheden goed. Een agent heeft licht letsel opgelopen. De agenten hebben aangifte gedaan. De vrouw is opgevangen, het lijkt te gaan om een conflict in de relationele sfeer.

C2000

'Vannacht om spoedassistentie verzocht toen ik vanuit het niets extreem werd aangevallen door verdachte. Flink gevochten om mezelf te verdedigen. Meerdere malen niet kunnen zenden met portofoon en tot twee keer toe werkte de noodknop niet. Dit moet echt opgelost worden! #C2000', zo laat de betreffende agent zondag op Twitter weten. 'Bedankt voor de reacties, het gaat goed, daar gaat het niet om. Komt goed, deels risico van het vak (wat niet wil zeggen dat het normaal is) en ik kan gewoon weer aan het werk. Maar dit is niet de eerste keer, al weken C2000 problemen en dit gaat een keer goed fout!', aldus de agent.