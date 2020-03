Patiënt coronavirus Coevorden vierde carnaval in Tilburg

Er is een patiënt in Coevorden waarbij het coronavirus is vastgesteld. 'Het gaat om een man van middelbare leeftijd, die in het dorpje Dalen woont', zo heeft de gemeente Coevorden zondag bekendgemaakt.

Carnaval in Tilburg gevierd

'De man is niet in het buitenland geweest, wel bij het carnaval in Tilburg. De man heeft zijn klachten gemeld bij de huisarts en bij een test is vastgesteld dat hij het coronavirus heeft', aldus de gemeente.

Samen met partner in thuisisolatie

Bij de partner van de man is inmiddels ook een test afgenomen, hiervan is de uitslag nog niet bekend. Beide zijn in thuisisolatie en de GGD heeft een contactonderzoek gestart. Het protocol is dat mensen die in contact zijn geweest met een patiënt hun gezondheid monitoren en twee keer per dag hun temperatuur doorgeven aan de GGD.

'Vertrouwen in de aanpak'

Burgemeester Bouwmeester: “Ik heb contact met de GGD Drenthe over de situatie. Het was te verwachten dat het aantal besmettingen in Nederland zou groeien en de kans dat er een geval in onze gemeente zou komen was er daarmee ook. Ik heb vertrouwen in de aanpak van de verschillende betrokken partijen. Inwoners wil ik dan ook vragen om de adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. Er is op dit moment geen reden om verdere maatregelen te treffen.