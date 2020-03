Tientallen tips ontvangen na zoekactie Tanja Groen

De tips kwamen via diverse kanalen binnen. Telefonisch, per mail, via de facebookpagina van het coldcaseteam en via de opsporingstiplijn. De tips, in totaal zo’n zestig stuks, zijn afgelopen weken door het coldcaseteam van de politie in Limburg verder uitgezocht en gecheckt. Tot nu toe is er geen informatie naar voren gekomen, die leidt of heeft geleid tot een nieuwe zoekactie of verder onderzoek.

Zoekactie kerkhof Heugem

Op 22 januari startten forensisch medewerkers van de politie, samen met onder andere archeologen van het Nederlands Forensisch Instituut, een zoekactie in een graf op het kerkhof in Maastricht. De informatie die het coldcaseteam ontvangen had, was heel concreet en specifiek. Er werd een bepaald graf geduid, waarin Tanja Groen zou liggen. Nadat deze informatie verder ‘uitgerechercheerd’ was, is deze ook bekeken in het licht van aannemelijke scenario’s.

Tanja Groen woonde destijds in Gronsveld op kamers. Eén van de mogelijke routes die Tanja naar huis gefietst kon hebben, paste in één van die scenario’s.

Het graf op het kerkhof in de Maastrichtse wijk Heugem, was gedolven en lag open in de avond/nacht dat Tanja voor het laatst gezien is. Dus ook dat kon passen in de ontvangen informatie.

De zoekactie had helaas geen resultaat. Teleurstellend voor het forensisch - en coldcaseteam, maar vooral voor de ouders van Tanja Groen. “We hadden zo gehoopt dat we na al die jaren de ouders van Tanja konden vertellen dat we hun dochter gevonden hadden, maar helaas mocht dat niet het geval zijn” aldus een aangeslagen projectleider Bob Willemsen.

Evaluatie

Binnen de politie is de informatie die leidde tot de zoekactie geëvalueerd en tegen het licht gehouden. Ook is gekeken of er informatie ontbrak. Conclusie is echter dat deze tip zo concreet was - op één specifieke plek gericht en passend in het scenariobeeld - dat het geen optie was om de zoekactie niet te starten.

Hoe de evaluatie eruit ziet, wat hierin gedaan is en hoe deze opgepakt is, is een intern politieproces en daarover wordt verder geen informatie gegeven.