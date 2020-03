Brandweer zet voortaan deze nieuwe blusrobot in bij gevaarlijke branden

Bluskanon op rupsbanden

Het gaat om een groot bluskanon dat op een rupsvoertuig staat. De nieuwe blusrobot maakt het mogelijk om te blussen op plekken waar het voor de brandweermensen te gevaarlijk is. Hij wordt op afstand bediend en is zeer wendbaar door de twee rupsbanden.

Brandweer Haaglanden

Tijdens de afgelopen jaarwisseling zette Brandweer Haaglanden de blusrobot met succes in tijdens het blussen van de zeer grote brand bij de goederenopslagloods van Shurgard in Zoetermeer. Er werd voorkomen dat de grote brand oversloeg naar het naastgelegen pand. De brandweer Haaglanden heeft inmiddels al 1,5 jaar geoefend met de blusrobot. Ook zijn er al trainingen gedaan en casussen besproken. De brandweer ziet dan ook de meerwaarde die de blusrobot kan leveren.

Waterscherm

Dit handige hulpmiddel kan dus ingezet worden op plaatsen waar brandweermensen niet meer veilig kunnen werken. De robot kan veel water leveren als dat nodig is en is uitgerust met moderne technieken om te blussen of een incident te verkennen. Zo kan er een speciaal waterscherm worden gecreëerd door een combinatie van veel water te vernevelen met behulp van een grote ventilator. Deze ventilator kan ook dienst doen bij het ventileren van ruimten waar net een brand heeft gewoed en rook is blijven hangen.