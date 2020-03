Filmpje in de lucht schieten tijdens jaarwisseling Rotterdam leidt tot aanhoudingen

Vorige week maandag heeft een arrestatieteam van de politie in Rotterdam twee mannen aan van 19 en 21 jaar aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. 'Rechercheurs kwam de mannen op het spoor na een opmerkelijk filmpje dat in een ander opsporingsonderzoek opdook', zo laat de politie dinsdag weten.

Met volautomatisch geweer in de lucht geschoten

Het bewuste filmpje werd aangetroffen op een telefoon. Op de beelden is een man te zien die tijdens de jaarwisseling een volautomatisch geweer in de lucht houdt en een serie schoten lost. Dit gebeurt in een woonwijk. Op de achtergrond is het vuurwerk te zien en te horen dat nietsvermoedende buurtbewoners afsteken. Door het knalvuurwerk merkt niemand het geluid van de kogelregen op.

Automatische wapens

De politie achterhaalde dat de beelden in Rotterdam-Zuid waren gemaakt. Op maandag 24 februari doorzocht een team van rechercheurs twee woningen in de Beverwaard. In de eerste woning werden automatische vuurwapens aangetroffen en bijbehorende munitie, namelijk: een AK47, een Russisch machinegeweer en een automatische Glock met trommelhouder.

Aanhoudingen

Twee Rotterdammers van 19 en 21 jaar werden door het arrestatieteam aangehouden. De oudste van de twee is woensdag 26 februari voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en zit nog langer vast. De andere man mocht op de dag van zijn aanhouding met een loopzaak naar huis. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. Uit onderzoek is ook de identiteit van de schietende man op de film achterhaald. Het gaat om een 28-jarige Rotterdammer. Hij zat al vast in verband met een ander delict en is tevens als verdachte aangemerkt voor dit feit.

Wapenbezit leidt tot wapengebruik

Voor het bezitten van een wapen staat een strafmaximum van 4 jaar. Welke straf daadwerkelijk door een rechter wordt opgelegd, hangt af van allerlei factoren. Het vertonen van wapens op social media of anderszins kan aanleiding zijn voor de politie om een onderzoek in te stellen. Immers, de aanpak van wapens en wapengeweld heeft voor politie en het OM de hoogste prioriteit en wordt van alle mogelijke kanten aangepakt. Zowel in opsporingsonderzoeken als preventief fouilleeracties, het voorkomen van vuurwapengeweld krijgt net zoveel aandacht.