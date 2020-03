Auto’s botsten op A50 bij Sint-Oedenrode

Net voor afrit Sint-Oedenrode

Of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn is op het eerste ook niet bekend. Verkeer moet over één rijstrook verder, het ongeval gebeurde in de rijrichting van Veghel richting Eindhoven, net voor afrit Sint-Oedenrode. Een ambulance is gealarmeerd, maar op het eerste aanzien lijken eventuele opgelopen verwondingen mee te vallen. Achter het ongeval staat nu al 2 kilometer file.

Sneeuw

Zoals op de foto is te zien lijkt er geen hagel meer op de snelweg te liggen die in de vroege avond was gevallen maar mogelijk was de weg toch nog hier en daar glad. Op een foto die dinsdag voor 18.00 uur werd gemaakt is te zien dat het wegdek wit is en het verkeer zijn snelheid flink omlaag heeft gebracht vanwege de gladheid.