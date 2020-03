Bijna twee derde van de basisscholen werkt niet meer met traditionele schooltijden

Ruim een derde van de scholen werkt met traditionele schooltijden, bijna twee derde niet

Ruim een derde van de basisscholen (37%) werkt met wat we noemen het traditionele schooltijdenmodel: de school start tussen 8:30 en 8:45 uur en gaat uit tussen 14:30 en 15:30 uur, de kinderen eten tussen de middag thuis of bij de overblijf op school en de kinderen hebben woensdagmiddag vrij.

Bijna twee derde van de basisscholen (62%) werkt niet langer met de traditionele schooltijden:

• een kwart van de basisscholen (26%) werkt met een continurooster: een korte middagpauze op school, woensdagmiddag vrij (en vaak de onderbouw ook op vrijdagmiddag vrij) en de eindtijd vaak om 14:45 uur;

• eveneens een kwart van de basisscholen (24%) werkt met het vijf-gelijke-dagenmodel: vijf dagen identieke schooltijden, geen vrije middagen, korte middagpauze op school en de eindtijd vaak om 14:00 of 14:30 uur.

De situatie stabiliseert

In schooljaar 2011-2012 werkte ruim driekwart van de basisscholen (77%) nog met de traditionele schooltijden. Dat percentage is nu dus 37%.

In de afgelopen twee jaar is de situatie licht gewijzigd: in schooljaar 2017-2018 (twee schooljaren geleden) werkte 41% van de basisscholen nog met traditionele schooltijden, dit schooljaar is het percentage licht gedaald naar 37%.

Redenen om af te stappen van de traditionele schooltijden

De belangrijkste reden voor basisscholen om af te stappen van de traditionele schooltijden is dat de (relatief) lange middagpauze voor problemen zorgde. Veel scholen hadden moeite om voldoende ouders of andere vrijwilligers te vinden om de kinderen op school tijdens de middagpauze te begeleiden. En doordat de kinderen in de pauze door veel verschillende mensen werden begeleid, ontstond er onder leerlingen te veel onrust.

Daarnaast is een belangrijke reden om op een ander schooltijdenmodel over te stappen dat ouders zelf hebben aangegeven graag andere schooltijden te willen. Door een korte middagpauze op school (kinderen gaan niet meer naar huis voor de lunch) hoeven ouders hun kinderen slechts één keer per dag te brengen en te halen waardoor zij flexibeler hun dag kunnen indelen.