Opnieuw celstraffen geëist voor drugshandel en voorbereiden aanslagen

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft donderdag 5 maart voor de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 6,5 jaar geëist tegen een 25-jarige man uit Enschede. Hij wordt verdacht van grootschalige drugshandel vanuit een ‘drugsinpakhuis’ in Enschede, witwassen en het medeplegen van voorbereidingen voor aanslagen op leden van motorclub Satudarah.

Ook stond een 50-jarige man uit Enschede terecht. Tegen hem is een celstraf geëist van tien maanden voor witwassen. In deze zaak verschenen in januari al vier andere mannen voor de rechter. Tegen hen zijn toen celstraffen geëist variërend van vijf tot tien jaar.

De 25-jarige die donderdag terecht stond, zou adressen van (zaken van) leden van Satudarah hebben geleverd aan een 28-jarige verdachte zonder vast woon- of verblijfplaats, tegen wie op 30 januari tien jaar cel is geëist. Deze 28-jarige zou van plan zijn geweest aanslagen te plegen, omdat hij vermoedde dat leden van de motorclub de politie hadden getipt over het inpakhuis.

De politie kwam de drugshandel niet op het spoor na een tip, maar omdat ze al enige tijd wist mee te kijken met het (versleutelde) berichtenverkeer via de chatapp Ironchat. De inval in het inpakhuis had plaats op 20 oktober 2018.

De onderschepte chats leveren voldoende bewijs op voor de betrokkenheid van de 25-jarige verdachte bij de drugshandel en voor het medeplegen van voorbereidingen voor een aanslag. Via Ironchat gaf de 25-jarige ‘Satudarah-adressen’ door aan de 28-jarige.

Verder is zijn auto regelmatig gezien bij het pand aan de Vlierstraat. Op de locatie waar de verdachte woonde, is 11.000 euro gevonden. Onder het matras waarop hij sliep, lag 1890 euro. Voor de herkomst van het geld heeft de verdachte geen aannemelijke en verifieerbare verklaring kunnen geven, volgens de officier. Het kan niet anders dan dat het afkomstig is van drugshandel.

De 50-jarige man die donderdag ook terecht stond, is alleen witwassen ten laste gelegd. In zijn auto is op 28 oktober 2018 bijna 55.000 euro aangetroffen. De officier vroeg aan de rechtbank om al het in beslag genomen geld verbeurd te verklaren, en de 25-jarige ook nog een boete van 5000 euro op te leggen.