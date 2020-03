Snelweg A1, IJssel en luchtruim gesloten tijdens ruiming V1-raket Deventer

Verbreding A1

Bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1 werden vorig jaar de resten van een V1-raket gevonden. De V1-raket is een onbemand straalvliegtuig met springstof, dat veelvuldig is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De EOD verwijdert op 8 maart de ontstekingsmechanismen en deelt vervolgens de springstof van 935 kilo in kleinere stukken op. De springstof wordt afgevoerd en op een later tijdstip vernietigd.

Ontruiming omwonenden

Voor de veiligheid van de inwoners, de EOD medewerkers en de hulpdiensten, wordt tijdens de werkzaamheden een gebied ontruimd van 1400 meter rondom de V1. De inwoners die hun huis moeten verlaten, zijn hierover per brief geïnformeerd. Ook is het luchtruim deels gesloten en de scheepvaart over de IJssel stilgelegd.

Wegafsluitingen en hinder

De A1 is op 8 maart tussen Twello en Deventer in beide richtingen dicht. Ook meerdere lokale wegen worden afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Op www.vananaarbeter.nl staat actuele informatie over de afsluiting van de A1. Actuele informatie over de lokale wegen vindt u op www.bereikbaargelderland.nl.