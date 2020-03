Tot 6 jaar cel om voorbereiden bevrijding gevangene met helikopter

Eerder vrijspraak bij rechtbank

De rechtbank had eerder alle verdachten vrijgesproken van de poging tot bevrijding en had 4 verdachten veroordeeld wegens voorbereiding van kaping van een helikopter tot gevangenisstraffen variërend van 24 maanden tot 30 maanden. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van maximaal 9 jaar.

Poging bevrijding gevangene

De verdachten hadden het voornemen om B.A., die veroordeeld is tot 12 jaar gevangenisstraf, uit de P.I. Roermond te bevrijden met behulp van een gekaapte helikopter, die zou worden bestuurd door een daarvoor speciaal uit Colombia overgekomen helikopterpiloot. Zover is het niet gekomen door vroegtijdig ingrijpen van de politie. De rechtbank oordeelde dat door dit vroegtijdig ingrijpen nog geen sprake was van zogenoemde uitvoeringshandelingen voor de bevrijding, wat vrijspraak van de poging tot bevrijding van de gevangene tot gevolg had.

Zwaardere straffen

Het gerechtshof heeft echter anders beslist en mede daarom veel zwaardere straffen opgelegd. Het gerechtshof acht daarvoor met name van belang dat de verdachten een langere periode bezig zijn geweest de daadwerkelijke bevrijding van A. te bewerkstelligen. Daartoe hebben zij onder meer een woning gehuurd, een hijsconstructie gemaakt om A. van de luchtplaats te takelen, een helikopterpiloot uit Colombia laten overkomen, een helikopter gehuurd, gestolen vluchtauto’s georganiseerd en telefonisch contact onderhouden met A. rond het tijdstip van de geplande bevrijding.

Straffen

Het hof heeft zes van de verdachten veroordeeld voor het medeplegen van de voorbereiding van de kaping van een helikopter, de poging tot bevrijding van een gevangene en het hiermee samenhangende bezit van (zeer zware) vuurwapens. Drie verdachten zijn veroordeeld voor medeplichtigheid hieraan.

6 jaar cel

De twee verdachten die de grootste rol hebben gehad, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 jaar. Eén mededader is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, de Colombiaanse helikopterpiloot heeft 4 jaar gevangenisstraf gekregen, evenals een andere medeverdachte. De laatste heeft 3 jaar gekregen. Twee medeplichtigen zijn veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en de ander heeft tenslotte één jaar gevangenisstraf gekregen.