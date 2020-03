Persoon op fiets aangereden in Boxtel

Rond 16.40 uur werd een persoon op een fiets aangereden door een bestelbus. De bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd, de persoon op de fiets werd in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. Of hij uiteindelijk ook naar het ziekenhuis is vervoerd is niet bekend. Naar verluid zou een voorrangsfout de oorzaak van het ongeval zijn geweest.