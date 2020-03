C2000 laat agenten in het nauw mogelijk opnieuw in de steek

Een agent die ook in de auto zat, werd plots aangevallen door de verdachte. Over de porto werd er verzocht om bijstand, helaas kwam de oproep(verbinding) niet tot stand en moesten de collega’s het zonder de benodigde bijstand doen. Uiteindelijk hebben de collega’s de aangehouden persoon zelf onder controle gekregen. Bij deze aanval van de verdachte is een collega licht gewond geraakt. Er wordt onderzocht wat de oorzaak is geweest van deze situatie.

Consequenties

Het communicatiesysteem C2000 is een cruciaal communicatiemiddel waar agenten op moeten kunnen rekenen. Het systeem is eind januari in gebruik genomen en er doen zich sinds die tijd verschillende problemen voor met het systeem. Landelijk wordt er alles aan gedaan wat tot de mogelijkheden behoort om deze problemen op te lossen. Immers haperingen van het C2000 systeem hebben grote consequenties voor politiemensen, zowel voor het uitoefenen van hun taak alsmede voor hun eigen veiligheid.

Vertrouwen

Ook vanuit de politie eenheid Oost-Brabant wordt er landelijk op aangedrongen dat de problemen snel en adequaat worden verholpen, zodat de veiligheid van onze collega en die van onze burgers beter worden gewaarborgd. Alle haperingen die zich voordoen worden onderzocht en waar nodig worden er aanpassingen gedaan in het systeem. De leiding van de politie Oost-Brabant is ervan doordrongen dat de haperingen in het systeem ertoe leiden dat politiemensen minder vertrouwen hebben in de techniek. Aan politiecollega’s is gevraagd sneller dan anders een beroep te doen op hun collega’s, zodat hun veiligheid nog beter geborgd is. Dit zou kunnen betekenen dat burgers bijvoorbeeld meer politiemensen zien bij een incident, dan normaliter het geval is.