Meisje (11) overleden na verkeersongeval

Een 11-jarig meisje uit Wessem is zondagavond overleden na een verkeersongeval dat eerder die avond plaatsvond op de Heerbaan in Heel.

Rond 18.00 uur vond er een eenzijdig verkeersongeval plaats waarbij een auto door nog onbekende oorzaak in een slip raakte en tegen een boom reed. Hierbij raakten twee mensen gewond. Het meisje overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het tweede slachtoffer, een 34-jarige man uit Wessem, is inmiddels uit het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht.