Servicekosten Airbnb in strijd met de wet: website 'dient twee heren'

Website Airbnb handelt in strijd met de wet door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Dat oordeelt de meervoudige kamer van kantonrechters van de rechtbank Amsterdam in een zaak die door een klant tegen het bedrijf was aangespannen. Airbnb moet de man de bemiddelingskosten van in het verleden gemaakte boekingen terugbetalen.

“Dubbele bemiddelingskosten”

Woningbezitters die via Airbnb woonruimte aanbieden, betalen het bedrijf per boeking 3,6% van de totale huursom. Ook aan huurders worden door Airbnb servicekosten in rekening gebracht. Voor Nederlandse klanten van het bedrijf bedragen die gemiddeld 15% van de huursom. De klant boekte tussen 2016 en 2018 via Airbnb zeven vakantiewoningen in Nederland en het buitenland. Daarvoor bracht Airbnb hem in totaal 470 euro aan servicekosten in rekening.

Daarna eiste de man dat Airbnb hem dat geld zou terugbetalen. Volgens hem handelde het bedrijf in strijd met het wettelijke verbod om bij het ‘dienen van twee heren’ bemiddelingskosten te vragen van zowel de verhuurder als de particuliere huurder. Airbnb weigerde de servicekosten terug te betalen, waarna de man een gerechtelijke procedure aanspande.

“Airbnb valt onder Iers recht”

In de procedure verweerde Airbnb zich onder meer door te stellen dat haar diensten onder het Ierse recht vallen, omdat het bedrijf in dat land gevestigd is. In de Ierse wet bestaat geen verbod op het dienen van twee heren. Daarom zou de klant op deze bepaling dus ook geen beroep kunnen doen. Bovendien zou de bepaling zoals die in Nederland geldt, bedoeld zijn voor de verhuur of verkoop van permanente woonruimte en niet voor tijdelijke (vakantie)verhuur. Ook zouden de diensten van Airbnb überhaupt niet kwalificeren als ‘bemiddeling’. Het bedrijf biedt slechts een platform voor verhuurders en huurders, aldus Airbnb.

Alle stellingen van Airbnb afgewezen

De kantonrechters gaan in geen van de stellingen van Airbnb mee. Hoewel in de algemene voorwaarden van het bedrijf inderdaad het Ierse recht van toepassing is verklaard, staat in diezelfde voorwaarden ook dat wanneer het consumentenrecht van het land van de klant gunstiger voor hem uitpakt, die lokale wetgeving wordt gevolgd. Dat is hier het geval. Daarom kan wel degelijk een beroep worden gedaan op het Nederlandse verbod op het dienen van twee heren.

Ook concludeert de rechtbank dat niet uit de wet kan worden opgemaakt dat het verbod op dubbele bemiddelingskosten alleen geldt voor permanente woonruimte. De wet is juist bewust heel ruim geformuleerd om consumenten bescherming te bieden.

Airbnb bemiddelt wel degelijk

Bovendien oordelen de kantonrechters dat Airbnb wel degelijk als bemiddelaar optreedt. Het bedrijf bemoeit zich namelijk actief met alle aspecten van de totstandkoming van de huurovereenkomst. Airbnb bepaalt onder meer welke zoekresultaten een huurder op de website wel of niet te zien krijgt en wat de uiteindelijke prijs is die de huurder moet betalen. Ook kan een huurovereenkomst alleen tot stand komen door het gehele boekingsproces van Airbnb te doorlopen; doordat Airbnb contactgegevens en het exacte adres van de huurwoning pas prijsgeeft als de boeking is voltooid, hebben huurder en verhuurder geen mogelijkheid om buiten Airbnb om met elkaar in contact te treden.

Dit alles leidt de kantonrechters tot de conclusie dat de bemiddelingskosten voor de zeven boekingen van de man in strijd zijn met de wet zijn en daarom dienen te worden terugbetaald.