Oranje Fonds vraagt deelnemers NLdoet adviezen RIVM te volgen

NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, gaat vooralsnog door op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart. Organisator Oranje Fonds volgt de adviezen van het RIVM rondom de corona-uitbraak en die geven op dit moment geen reden om NLdoet in zijn geheel af te gelasten. Wel adviseert het Fonds deelnemers in Noord-Brabant thuis te blijven.

NLdoet wordt dit jaar voor de 16e keer georganiseerd en het is inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat niet meer weg te denken is. Tijdens de twee NLdoet-dagen willen we laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is en hoeveel voldoening het geeft”, meldt Marc van Hal, waarnemend directeur van het Oranje Fonds.

“Helaas hebben we dit jaar te maken met de corona-uitbraak en dat betekent dat we daar tijdens NLdoet rekening mee moeten houden. We roepen iedereen op de adviezen van het RIVM te volgen en zelf een afweging te maken of deelname verstandig is. We begrijpen het volledig wanneer organisaties en vrijwilligers dit jaar afzien van deelname. Hoe jammer ook, niets is zo belangrijk als gezondheid”, aldus Van Hal.

Kleinschalige activiteiten

Van Hal vervolgt: “De berichtgeving van het RIVM geeft op dit moment geen aanleiding om NLdoet in zijn geheel af te gelasten. Bij NLdoet gaat het om kleinschalige activiteiten waarbij vrijwilligers zich inzetten voor anderen. Het is geen evenement waarbij honderden mensen samenkomen op één plek. De activiteiten zijn verspreid over zo’n 8.500 locaties in het land, waarbij voornamelijk mensen uit de buurt aansluiten.”

NLdoet.nl

Op NLdoet.nl staat de laatste stand van zaken rondom NLdoet en het coronavirus. Deelnemers die willen afzien van deelname kunnen hier lezen hoe zij zich af kunnen melden. Deelnemers wordt aangeraden de social media kanalen van het Oranje Fonds in de gaten te houden voor belangrijke updates.